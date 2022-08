Tano Ortiz tras la derrota vs León: 'Tengo ese sabor amargo de habernos llevado un poco más'

Para Fernando Ortiz, técnico del América, fue accidental la mano cometida por el defensa, Sebastián Cáceres, con la que el árbitro Óscar Macias marcó el penalti con el que el León anotó el gol de la victoria, resultado que hunde más a las Águilas.

"Las cosas no salen como queremos, son golpes duros, pero no los merecemos, es la realidad. Me parece al final algo accidental, son decisiones que los jugadores toman", declaró el ‘Tano’ en conferencia de prensa.

Ortiz admitió que la clave de la derrota estuvo en la falta de contundencia, pues dijo que generaron varias jugas de gol que no concretaron; sin embargo, mostró optimismo y aseguró que confía en sus jugadores, por lo que seguirán trabajando para revertir la mala racha.

SABOR AMARGO Fernando Ortiz, en conferencia de prensa, comentó sobre que se va con un sabor amargo tras está derrota: "Tengo ese sabor amargo de habernos llevado un poco más."

“Cuando creas situaciones y no las conviertes y no matas al rival, pasan este tipo de situaciones. Tengo ese sabor amargo de no haberme podido llevar un poco más, intentamos siempre buscar el resultado, a veces suceden este tipo de cosas. Hay que seguir trabajando, tengo mucha confianza en los jugadores”, comentó.

Sobre si continuará al frente de la entidad azulcrema pese a los malos resultados, Ortiz dijo que sabe la presión que existe en el club y aseguró que se siente confiado en que los buenos resultados llegarán.

"Todos los que estamos en esta institución sabemos la presión que existe con los resultados, los resultados van a venir, hay que asumir la realidad de que hoy no estamos en una posición que le guste a alguien", finalizó.

