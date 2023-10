Erick Sánchez afirma que en el Tricolor ya se adaptaron al sistema de juego de Jaime Lozano

Después de 4 meses bajo las órdenes de Jaime Lozano, Erick Sánchez confesó que el grupo ya ha logrado comprender el estilo de juego que busca implementar el director técnico mexicano, por lo que ahora es más fácil ejecutarlo dentro del terreno de juego.

"Creo que por ahí entendimos más el sistema de juego, el planteamiento del partido que queríamos todos, entonces, por así decirlo, creo que ya estamos entendiendo más su forma de juego de él (Jaime Lozano) y eso es importante, porque nosotros no tenemos que dar nada por perdido, creo que todas las Fechas FIFA que haya es tratar de aprovecharlas al máximo y bueno, hay que seguir demostrando", comentó Sánchez al finalizar el partido contra Ghana.

Dentro de este estilo de juego que busca implementar Lozano, la competencia interna está siendo fundamental. "Como yo le he dicho siempre, creo que esa rivalidad interna que hay es muy importante para que todos crezcamos, eso nos ayuda a todos, a la selección y a todo el que venga, siempre va a ser importante que todos estemos ahí peleando por ese puesto y queramos todos jugar", comentó el 'Chiquito' Sánchez respecto a esta situación.

Dentro de esta competencia hay jugadores que no terminan por tener esos minutos de juego. Tal es el caso de Ángel Malagón y de Toño Rodríguez, los cuales siguen a la espera de volver a defender el arco Azteca.

Ante esta situación, Erick Sánchez reveló que ambos jugadores tienen una mentalidad muy fuerte y que toman de buena manera esto: "Principalmente creo que mi mentalidad me ayuda muchísimo, yo trato de estar muy tranquilo, trato de hacerlo de la mejor manera y me toque estar o no me toque estar, yo trato de apoyar a mis compañeros, yo sé que el que esté adentro lo va a hacer de la mejor manera. Creo que ellos también son muy fuertes de la cabeza y también están conscientes de que Memo lo está haciendo bien y tiene un gran nivel de juego, entonces eso es lo importante también"

