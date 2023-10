'Jimmy' explica decisión de preferir a Raúl Jiménez sobre Santi: 'Fue por el momento que vive'

Jaime Lozano confirmó que César Huerta y Uriel Antuna cumplieron con lo que esperaba de ellos. El técnico de la Selección Mexicana aseguró que ambos tienen las condiciones de ser titulares ante Alemania, pero esperará a ver cómo va la recuperación de todos, pues su idea es no mover tanto el cuadro titular de esta noche.

“Hay que ver primero cómo se recupera la gente. Es un partido de mucha intensidad, mucha tensión, no solamente de fatiga muscular, también la fatiga cognitiva por estar tanto tiempo atentos en ver lo que está pasando y en lo que hay que realizar. Entonces esperaremos a ver cómo van evolucionando", comentó 'Jimmy'.

"Me gusta lo que hacen el Chino y Antuna, entraron de cambio y a nuestro modo de ver creíamos que iba a haber mucho espacio a la espalda porque el equipo rival ya estaba más agresivo y afortunadamente pudimos culminarlo con una anotación”, comentó el estratega del Tricolor.

El estratega nacional explicó que la decisión de poner de inicio a Raúl Jiménez es por lo que mostró en la Fecha FIFA anterior, en donde marcó 3 goles, sin embargo, sabe que con Santiago Giménez y Henry Martín la competencia interna se intensificó y ahora analizará quién es el indicado para comenzar ante Alemania.

“Traje a tres grandes delanteros y lo dije hace algunos días, ¿en qué basé mi decisión? En el rival; en el momento de Raúl; lo que nos mostró Raúl en los dos partidos anteriores. Lo dije, él hizo tres goles en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos y ahora que se suma Henry es una bonita competencia y si la intención es prepararnos, estos partidos claro que salimos a hacerlo con toda la intención posible, también de llevarnos un buen resultado, queremos ir creciendo paso a paso”, aclaró Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ 'SACA LA MAGIA' E INTENTA UNA RABONA EN EL MÉXICO VS GHANA