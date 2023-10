Miguel Herrera aconseja a Jaime Lozano 'no escuchar lo de afuera': "Yo me fui por un arrebato"

Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana y actual timonel de Xolos, mandó un mensaje a Jaime Lozano y le aconsejó "disfrutar" y no "escuchar lo de afuera" mientras dirige al Tri.

En entrevista para TUDN, el Piojo recordó cómo se dio su salida del equipo después de la Copa Oro 2015 tras agredir agredir a Christian Martinoli, y afirmó que Lozano debe hacer con el equipo lo que él crea que es mejor.

"Hoy le diría a Jimmy lo que me dijo en un momento Cuéllar: disfruta lo más que puedas porque a veces no se repite, es injusto, y la injusticia pasa porque te va consumiendo y no llegaste a disfrutar.

“Él pasa por buen momento, está buscando catapultarse y que tenga la conciencia de hacer lo que él crea. Que no escuche lo de afuera, desafortunadamente yo lo escuché y me tocó salir por un arrebato”. explicó.

Asimismo, destacó la forma de trabajo del Jimmy y aseguró que, de seguir así, pueden venir los buenos resultados para la Selección.

“Que piense lo que tiene que hacer en la cancha. Lo he visto trabajar y si él lo hace así, sabrá poner el XI ideal para cada partido. A veces podrá ganar o perder, pero si él sale satisfecho por lo que hizo, puede venir el resultado positivo, ver que su equipo desarrolle lo que él trabaja y lo que tiene en mente, si lo hace así, estoy seguro irá de gane para conseguir cosas transcendentales”, agregó.

