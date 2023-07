El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, explicó cuál es son los 12 pilares de su plan de trabajo.

Dejó muy claro que él no designará al próximo entrenador del Tricolor, pues su trabajo es generar estructura y procesos a largo plazo.



"Llegó el momento de que el entrenador no sea el genio con una varita mágica, al que le entregamos las llaves del reino y nos sentamos todos esperamos que funcione", comentó en una transmisión en vivo.

Contó que el proyecto en el que trabaja es con miras al Mundial de 2026 y hasta 2031. Estos son los 12 pilares: Estructura y Gobierno Corporativo, Selecciones Nacionales, Calendarización, Multipropiedad, Ascenso y Descenso, Futbol Femenil, Arbitraje/VAR, Desarrollo Futbol /Capacitación, Experiencia para los aficionados, Internacionalización, Comercializadora de derechos y patrocinios y Plan Unidos por México.



La 'Bomba' defendió a los jugadores de la Selección Nacional y a la FMF, luego de que miles de aficionados y periodistas los criticaron por el video que subieron tras ganar la Copa Oro.

Aseguró que no hay un sentimiento de triunfalismo: "No me gusta el generar polémica. En estos días solo se ha escuchado un lado de la historia, queríamos que conocieran la historia de los jugadores. No hay triunfalismo. Lo que sí ganamos fue un tanque de oxígeno para poder trabajar", finalizó.



La idea de la FMF es que la Selección Mexicana compita en un alto nivel y para eso se trabajará con los dueños de los 18 clubes de la Liga MX.

Se formará un consejo de expertos, el cual estará conformado por exentrenadores, exseleccionados, expertos en inteligencia deportiva y figuras del futbol mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MILUTINOVIC SOBRE CONTINUIDAD DE JIMMY LOZANO: 'LA RESPUESTA ESTÁ EN LA ACTITUD DE LOS JUGADORES'