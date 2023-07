Ignacio Ambriz es uno de los entrenadores que más ha sonado como uno de los candidatos para quedarse al frente de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 que se jugará en casa.

Sin embargo, 'Nachito' sorprendió al asegurar que le gustaría que el 'Jimmy' Lozano se quedará al frente del proyecto, pues lo merece después de ganar la Copa Oro.

“Me da mucho gusto por Jaime, lo conozco bien, la verdad que tengo un buen acercamiento. Hemos hablado mucho de futbol. En lo personal me da muchísimo gusto", señaló Ambiz en conferencia de prensa.

"Ojalá y él se pueda quedar con el proceso de aquí hasta el Mundial, el jugador por sus declaraciones, por su sentir, se sienten a gusto, están bien con él, el que haya, el que hayan ganado Copa de Oro, pues eso también fortalece mucho esa unión que tendrán", añadió el estratega del Toluca en conferencia de prensa.

IGNACIO AMBRIZ RECONOCE QUE NO VIVE SU MEJOR MOMENTO PARA LLEGAR A LA SELECCIÓN MEXICANA

Así mismo, el entrenador del Toluca se mostró halagado por el hecho de que su nombre siga sonando entre los candidatos, sin embargo, confesó que no ha tenido los mejores resultados en los últimos torneos.

“Simplemente, agradecer que mi nombre siga sonando para poder ser yo entrenador de la selección, te reitero, yo creo que eso se gana a través de buenos resultados tuyos. Yo no te niego que atrás tuve buenos resultados, hoy las cosas no que estén mal, pero creo que me he alejado un poquito de esos buenos resultados como para poder aspirar a la Selección", comentó.

Pese a eso, Ignacio Ambriz se mantiene con la ilusión de poder llegar algún día al banquillo de la Selección Mexicana.

“Que saquen mi nombre, que se fijen en mí, pues siempre va a ser un orgullo para mí, porque si algo conozco son las entrañas del futbol mexicano, conozco desde selecciones, desde juvenil, que me tocó participar en un Mundial, conozco todo lo de mayor, he sido jugador de un Mundial, he sido auxiliar de un Mundial, no soy un tipo que me gusta candidato ni mucho menos, pero sí me siento contento, orgulloso de poder estar en esa terna”, sentenció.

