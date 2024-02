García y Martinoli, inconformes con gira de Jimmy Lozano en Europa: 'Un tema de turismo pagado'

El entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, junto con Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Masculinas, concluyeron su gira de preparación en Inglaterra. Tras esta visita, que tenía como objetivo fortalecer la metodología en la preparación del Tri de cara al Final Four de la Nations League en marzo y la Copa América en verano, surgieron críticas a la postura del viaje a territorio europeo.

Durante la transmisión del programa 'En Caliente', de Azteca Deportes, Luis García y Martinoli compartieron su opinión de la delegación Tricolor en Inglaterra.

"Es un tema de turismo pagado. También es una realidad que supongo tú, como Federación Mexicana, contratas a Jaime Lozano de aquí a 2026, cuando no juegan algún torneo o partido amistoso, y de pronto dicen: 'No te estoy pagando poco, necesitamos que te muevas un poco más. Vamos a tener que usarte en otros rubros que no sea cada tres meses'.", explicó Luis García.

"No sirve para nada, simplemente para cerrar cofradía para los que se supone que son más líderes de un vestuario y tenerlos contentos. Esta práctica se hizo durante mucho tiempo, nadie podría poner sobre la mesa que realmente sirve de algo, más allá de una cuestión interna de grupo", agregó Martinoli.

¿PARA QUÉ HICIERON EL VIAJE?

En el marco de la preparación de la Selección de México para los próximos compromisos internacionales, el director técnico, Jaime Lozano, inició la gira por Europa. El propósito principal de esta travesía era visitar a los jugadores mexicanos que desempeñan sus labores en clubes del Viejo Continente, así como establecer encuentros con distintos clubes y federaciones.

La primera parada consistió en conocer la metodología de trabajo del Brentford y reunirse con Bernardo Cueva, analista del club y miembro del Consejo de Expertos de la FMF, así como con representantes de la Federación Inglesa de Futbol.

Además, se tuvo la oportunidad de visitar al jugador mexicano Edson Álvarez y presenciar cuatro partidos de la Premier League, incluyendo encuentros del Fulham y el West Ham.

La culminación de la gira incluyó una reunión con el delantero mexicano Raúl Jiménez, donde se discutieron los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

