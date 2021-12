Héctor Moreno sobre la posibilidad del Mundial cada dos años: 'Se perderá el encanto'

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió este lunes la celebración del Mundial cada dos años para, entre otras razones, "no perder a los jóvenes" que necesitan estímulos para no desengancharse del futbol. La conversación llegó hasta Héctor Moreno, tres veces mundialistas con el Tricolor, quien rechazó la idea de una Copa del Mundo bienal.

“Si es cada dos años (Mundial) se perderá el encanto de que sea cada cuatro años como ha sido toda la vida. No te puedo decir si estoy a favor o en contra, a lo mejor cuando pase eso no me toca a mi, pero los directivos de FIFA, de cada competición y federación deben pensar en el jugador, es lo que buscan, espectáculo”, expresó el zaguero de Rayados.



Así mismo, con el Mundial de Qatar 2022 a menos de un año, el experimentado defensor mantiene la ilusión de ser considerado por Gerardo 'Tata' Martino, pues su regreso al futbol mexicano tuvo como algunas de las principales razones el estar más 'cerca' del combinado nacional.

"Una de las cosas que pasó por mi cabeza de venir aquí a México fue para estar más cerca de la Selección, evitar el ajetreo entre viajes y el jetlag que viví mucho tiempo, pero eso es a final del año y lo que me va a llevar ahí es estar al 100 por ciento con Rayados, ese es mi principal objetivo aquí, pelear por un puesto”, sentenció el '15' de Monterrey.

