Isidro Sánchez vivió en carne propia lo que es jugar con la Selección de Canadá. Y es que el hijo del ‘Chelís’ vivió un par de ciclos juveniles con el equipo nacional de la hoja de maple, pero hoy, 13 años después, consideró que no aprovechó como debía, la oportunidad de ser seleccionado nacional.

“Fui el más feliz. Me arrepiento de lo que debí haber hecho, debí haberlo aprovechado mucho más y lo volvería a hacer 20 mil veces más porque son muy pocas las oportunidades.

“Tengo la ciudadanía canadiense porque mi madre de chiquita se fue a vivir ahí. En 2006 cuando estaba en el Puebla peleando el Ascenso, el Mundial Sub 20 sería en Canadá y supuse que no tendrían muchos jugadores. Decidí hacerme un mail con otro nombre diciendo que era el representante de Isidro y si les interesaba que fuera para allá, me dijeron que sí sólo porque sabían que estaba en un primer equipo y fui a una concentración previo al Mundial Sub 20 y en la última lista me dejaron afuera, pero el que era el auxiliar de esa Selección luego fue el entrenador de la Sub 23 para Beijing 2008 y él me llamó para las eliminatorias y fue donde jugué más y se hizo todo más mediático”, dijo a RÉCORD.

El exfutbolista mexicano narró cómo vivió la posibilidad de jugar ante la Selección Mexicana: “En ese tiempo el futbol de Canadá a pesar de que llevaba ya un tiempo no era tan en grande, nuestra delegación era muy pequeña, de utilero ni hablar, una vez contrataron por horas a un doctor de Estados Unidos, el entrenador de porteros hacía la lista de a qué jugador le tocaba recoger las cosas, llevarlas a la lavandería, y México tenía a Hugo Sánchez de entrenador; estábamos en el mismo hotel que México, me llamaban para entrevistas y el entrenador no entiendo todavía cuál fue su razón, me dijo que no iba a jugar porque tenía mucha presión y me iba a hacer un favor. Fue en Carson, salí a la banca y tres o cuatro aficionados gritaban cosas como traidor. Me acuerdo del himno que no me lo sabía tanto y le tuve que dar una repasada”.

