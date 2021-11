Selección Mexicana: Marcelo Flores dejó abierta la puerta para jugar con Canadá o Inglaterra

Revelations Cup, dejó entrever que podría dejar al Tricolor para enrolarse con la Inglaterra. Marcelo Flores , mediocampista que milita en el Arsenal en la categoría de 18 años, y actualmente forma parte de la Selección Mexicana que participa en la, dejó entrever que podría dejar al Tricolor para enrolarse con la Selección de Canadá , pues es hijo de padre mexicano y madre nacida en Canadá, aunque también podría jugar para el equipo nacional de

“Para mí estoy contento ahorita, muy cómodo y contento con la selección, me la paso muy bien con todos aquí, pero sigo teniendo una duda, estoy abierto a lo que viene. No sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita”, dijo a W Deportes, al tiempo que compartió que su padre ya habló con Gerardo Martino, director técnico del tricolor mayor, a donde le gustaría jugar y dice estar preparado.

“Mi padre sí (habló con el Tata). Aún no tengo la experiencia para jugar con el primer equipo, pero he entrenado mucho con el primero de Arsenal y me siento listo para jugar ahí, estoy en un proceso muy bueno con la Sub 20, pero si me llaman a la Mayor estoy listo para jugar ahí”.

Finalmente, Flores compartió cómo es para él un día normal de entrenamiento en el Arsenal de Inglaterra:

“Entrenamos en la mañana, voy más temprano para hacer cosas y mejorar siempre. Después tenemos todo para ver cómo está nuestro cuerpo, si estamos fatigados, luego entrenamos, comemos ahí, tenemos charlas”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS PÉREZ QUIERE QUE MARCELO FLORES TENGA UNA OPORTUNIDAD EN EL TRI MAYOR.