Hugo Sánchez tomó las riendas de la Selección Mexicana tras la salida de Ricardo La Volpe después de la eliminación de la Copa del Mundo Alemania 2006, lo que generó ilusión entre los directivos de la FMF y la afición.

Sin embargo, su proceso no duró lo que se esperaba, pues fue cesado por no conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Por ello, el propio 'pentapichichi' ha confesado que haber firmado contrato con el Tri para hacerse cargo de tres selecciones (mayor, Sub 23 y Panamericana) fue el peor error de su carrera.

En su documental recién estrenado, 'BIOS Vidas que cambiaron la tuya: Hugo Sánchez', Sánchez reconoció que accedió a las condiciones que le impuso la federación por la ilusión que tenía por dirigir a México.

"Mi peor equivocación que he hecho en mi vida ha sido firmar el contrato con la Federación por hacerme cargo de tres selecciones: la selección mayor, la selección olímpica y la Panamericana. Era tanta la ilusión que tenía por dirigir a la Selección Mexicana que accedí", explicó.

Además, contó que su proyecto tenía como misión que el combinado azteca fuera Campeón del Mundo, un objetivo que generó burlas entre los directivos y dueños del futbol mexicano.

"En la selección mayor yo iba con esa idea de salir campeones del mundo. Entonces fue cuando se me quedaron mirando los dueños y los presidentes diciendo 'Este está loco'. Pues no, no vamos a ser campeones porque ustedes no se lo creen. Entonces hay que creerlo", señaló.

