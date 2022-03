Hugo Sánchez: 'El futbol mexicano está en deuda con Vucetich y conmigo'

La Selección Mexicana no ha tenido el paso que se esperaba durante la parte final de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y la salida del Tata Martino está más latente que nunca, por lo que ya han sonado nombres como el de Miguel Herrera para llegar a tomar las riendas del Tricolor.

Sin embargo, Hugo Sánchez volvió a levantar la mano para ser contemplado ya que aseguró que los directivos mexicanos están en deuda tanto con él como con Víctor Manuel Vucetich por no permitirles dirigir a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

"El negocio está hecho, México va a ir al Mundial, pero con una imagen muy diferente a las que esperábamos. Que (los directivos) piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque lo tienen fácil como pasó con Tuca Ferretti en su momento, pero el futbol mexicano está en deuda con Vucetich y conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo", declaró Hugo durante la transmisión de ESPN.

Hugo, que ya fue seleccionador del Tricolor entre el 2006 y 2008 y que no ha dirigido desde el 2012, aseguró que no necesita estar en activo para poder regresar a la dirección técnica.

"Me encantaría estar en ello, pero lo veo difícil por las circunstancias, no estoy en activo aunque no hace falta para saber lo que tengo que hacer y están en deuda con Vucetich porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo, en cambio Miguel se siente protegido, apoyado y consentido, pero lo del Tata Martino parace que no va por buen camino", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TRICOLOR VOLVERÁ A UTILIZAR EL VERDE COMO PRIMER UNIFORME