Hugo Sánchez volvió a mandar una indirecta para los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y, en esta ocasión, lo hizo asegurando que, bajo su mando, México sería Campeón del Mundo.

En entrevista para el portal La Opinión, el exfutbolista afirmó que con 12 años de trabajo con el Tri, él los llevaría a levantar el título mundial.

"Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así", explicó.

Asimismo, el pentapichichi comentó estar molesto ante la falta de una oportunidad para dirigir a la selección.

"Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor", agregó.

Además, Sánchez comentó que en su opinión el entrenador del combinado azteca debe ser mexicano y recordó que los últimos técnicos extranjeros "no consiguieron nada importante".

"Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas.

"Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra", finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE TUCA FERRETTI SOBRE EL TRI: 'ESTE PROCESO VA A COSTAR, SE QUIERE ENDEREZAR EL RUMBO PERO VA A TARDAR'