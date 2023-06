Ivar Sisniega asegura que Diego Cocca será evaluado más allá de sus resultados en la Copa Oro

Diego Cocca puede estar tranquilo. La nueva organización de la FMF señaló que el director técnico del Tricolor puede estar tranquilo en estos momentos, ya que más allá de ser juzgado por los próximos resultados, será por su planeación a futuro.

Con apenas un par de horas en la FMF, Ivar Sisniega (presidente ejecutivo) señaló que el entrenador nacional será evaluado más por su planeación que por un próximo resultado como lo puede ser la Copa Oro.

"Me interesa más entender qué están pensando; me interesa más observar la comunicación y liderazgo que tiene un cuerpo técnico, los que piensan a futuro y no todo se basa en su resultado de un partido o de la Copa Oro que viene encima. Indudablemente que en la Copa Oro tendremos algunos encuentros con rivales que en teoría son de menor nivel que la selección. Normalmente en la segunda fase o en la Semifinal o Final estaremos con rivales en el mismo nivel y eso va a permitir ver dónde está el equipo mexicano"

Sisniega comentó que el estratega argentino también lleva poco tiempo en el cargo por lo que buscarán meterse a fondo para apoyar a todas las seleccione.

"Realmente el mismo entrenador nacional ha tenido poco tiempo, pero lo que prometemos es meternos a fondo con todo lo que rodea a la Selección Nacional, que es cuerpo técnico y que es la dirección deportiva, pero también el resto del equipo para que cuenten con todo el apoyo y que así lo sientan, para que los que estamos hoy se sientan que tienen nuestra confianza pero que esa confianza se traduce en acciones concretas".

"Hay que entender que estamos con un equipo que en su mayor parte son jugadores que empiezan su camino y vamos, yo quiero ver estas próximas semanas muy de cerca la dinámica. O sea no es como que estamos con la guillotina de acuerdo a los resultados, sino hay que ver el entorno y todo el ecosistema que se está generando porque estamos iniciando un proceso de mediano plazo que es la Copa del Mundo", agregó el nuevo presidente ejecutivo de la FMF.

