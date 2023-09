Tras el partido contra Australia, donde la Selección Mexicana empató a dos goles, Jaime Lozano, director técnico del Tri, defendió a Santiago Giménez tras haber fallado el penalti. Jimmy señaló que a pesar de su desacierto, el delantero mexicano del Feyenoord es muy importante para el combinado azteca.

Lozano aseguró que Giménez no hizo un mal partido, simplemente le tocó fallar un penalti, pero hasta ahí. El estratega mexicano aseguró que en estos momentos es cuando uno más aprende.

“Hoy no creo que haya hecho un mal partido, simplemente le tocó fallar un penal. Mira, si hubiera hecho el gol estoy seguro de que el partido hubiera sido totalmente otro. Es futbol, lo importante es seguir adelante, aprender de los empates y cuando vengan las derrotas, lo mismo”, comentó Jaime en conferencia de prensa.

Asimismo, Jimmy platicó que al finalizar el partido, el equipo arropó al 'Bebote', además de que le recordaron que apenas hace unos meses, con un gol en los últimos minutos ante Panamá, les dio una Copa Oro.

“El que no tira es el que no falla. Sí, es el segundo que le toca fallar en Selección, pero venía metiendo ocho seguidos en su club y a mí me gusta esa personalidad. Justo le dije esto ‘así como nos diste una Copa prácticamente hace unos días, hoy te toca fallar pero el equipo te respaldó'. Si uno tiene un problema aquí, es un problema de todos y vamos a sacar la cara por cada uno de nuestros compañeros”, expresó Lozano.

Por último, Jaime aseguró que Giménez no hizo un mal partido, sin embargo, tiene que aprender de sus errores, pues con su corta edad, le queda mucho recorrido con la Selección Mexicana.

“Santi es joven, aunque es una realidad y está triunfando en una liga importante del mundo, es muy joven todavía. Seguramente que seguirá creciendo, seguramente que seguirá dándole muchísimas alegrías a su club y a Selección Nacional", sentenció.

