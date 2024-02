Jaime Lozano elogió a Edson Álvarez y Raúl Jiménez en sus respectivos equipos

En ruta europea. El técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, se encuentra en el Viejo Continente para reunirse con los diferentes jugadores mexicanos que se encuentran en el balompié europeo.

En su paso por Inglaterra, Lozano fue entrevistado y cuestionado sobre los futbolistas Edson Álvarez y Raúl Jiménez, quienes se encuentran en West Ham United y Fulham.

Hablando del mediocampista, el estratega elogió su manera de adaptación al futbol inglés y las diferentes maneras de interpretarlo.

"Parece que lleva más tiempo, se adaptó de maravilla a la Liga, al club, me parece que se ha consolidado muy rápidamente, es algo que yo no lo esperaba, por la competencia y por el futbol del que venía, un futbol más asociativo, un futbol sobre todo que se preocupa más por construir que por defender y Edson me parece que lo ha hecho de maravilla", comentó en entrevista para Paramount+ México.

Asimismo, el entrenador del combinado azteca, también habló sobre Raúl Jiménez, quien actualmente está lesionado, pero Jaime también destacó las condiciones del atacante.

"Más allá de que empezó hacer goles un poco tarde en el torneo, lo que le ayuda al equipo, porque es un equipo que normalmente suele defenderse y salir a la contra, contra algunos rivales puede dominar un poco más los partidos; creo que Raúl le da mucha vida a ese equipo, Raúl tiene muchísima capacidad, mucha calidad, retomando un nivel que hace un par de años tenía, y eso para la Selección y para todo México deber ser algo que nos ilusione bastante", declaró.

Guardiola y Klopp

Jaime Lozano también habló sobre los técnicos que se encuentran en la Premier League y aprovechó para señalar sobre los dos de los estrategas más reconocidos de la Liga inglesa.

"Guardiola para mí marcó época porque es cuando empecé a querer ser entrenador, sin duda alguna Klopp, ahora lo que está siendo Arteta con el Arsenal, De Zerbi, yo creo que hay muchísimos técnicos de muchas nacionalidades que por algo están en este futbol y por algo compiten a tan alto nivel", declaró.

En exclusiva para Paramount Plus, el DT de @miseleccionmx . Nuestro amigo @Rodrigo_Lara_Tv se encontró a Jimmy Lozano en el London Stadium y le preguntó TODO sobre Edson Álvarez y Raúl Jiménez . Checa lo que dijo sobre los mexicanos en #LaPremierEnParamount. pic.twitter.com/UywVooZWFH — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) February 11, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO LA VOLPE: “CORONA TENÍA MÁS CONDICIONES, PERO OCHOA JUGABA EN AMÉRICA”