Jaime Lozano responde ante las críticas de Azcárraga: 'Para una mala noticia no hay momento'

Jaime Lozano le respondió a Emilio Azcárraga y al Chaco Giménez, luego de que cuestionara los minutos que le da a Santiago y la decisión de dejar fuera a Henry Martín de la Copa América, respectivamente.

Luego de que Christian Chaco Giménez mencionara que el Jimmy Lozano le daba minutos al Bebote más por obligación que por gusto, el técnico nacional respondió en conferencia: “Uno quiero lo mejor para los suyos. Lo entiendo, confío en Santi, Memo (Martínez) y Johan con en todos. Yo los traje. A este equipo lo único que le sirve es que le vaya bien. Siempre vamos a querer lo mejor”.

Por otra parte, Lozano también respondió al cuestionamiento que hizo Emilio Azcárraga, dueño del América, sobre que no le habían gustado las formas en las que dejó fuera de Copa América a Henry Martín:

“Hablé con Henry como se habló con los otros compañeros, para una mala noticia no hay momento. No queríamos que fuera en Liguilla, lo hice como con los otros compañeros y Henry me lo agradeció”

Finalmente, el Jimmy aclaró que el video que circula en redes donde se asegura que le pidió a Johan Vásquez tirar el penalti que falló Orbelín Pineda contra Venezuela, es incorrecto:

“Salió un video y la gente pensó que yo le decía a Johan que el tirara el penal, pero yo quería darle otra indicación”.

México jugará este Domingo ante Ecuador su último partido de Fase de Grupos de Copa América y buscará ganar para sellar su pase a los Cuartos de Final del torneo.

