Jaime Lozano sobre no ir al Mundial del 2006: "No hay una respuesta válida"

A más de 15 años de la Copa del Mundo Alemania 2006, el hecho de que Ricardo La Volpe haya dejado fuera de la lista definitiva a Jaime Lozano, sigue dando de qué hablar, incluso el propio exjugador se refirió al tema en entrevista para el canal de YouTube La Capitana.

"Ricardo La Volpe es el que no me lleva, no le pregunté en su momento, pero hace poco estuve en un programa con él y mi familia me decía si le iba a preguntar (por qué me dejó fuera del Mundial) y no lo hice porque para mí no hay razones, no hay una respuesta válida, ya me afectó lo que me tenía que afectar y ahora ya soy otra persona.

Al final me dejaron fuera de Alemania 2006, sin duda fue el momento más difícil en mi vida como jugador. Hice todo el proceso y me quedé fuera", aseguró el ahora técnico de la Selección Mexicana.

Además, el Jimmy no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre Hugo Sánchez, en su momento, técnico que tuvo en Pumas durante su estadía con el conjunto universitario.

"Para mí Hugo Sánchez es mi padre futbolístico y mucho más, es el técnico al que más cosas le heredé, para mí es un fuera de serie", comentó.

