Javier Aguirre exige orgullo por jugar en la Selección Mexicana previo a la final de la Nations League

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Panamá en la Final de la Concacaf Nations League, y su técnico, Javier Aguirre, envió un mensaje contundente sobre lo que significa representar al Tricolor.

En entrevista para TUDN, el 'Vasco' Aguirre dejó claro que para estar en su equipo es necesario recuperar el orgullo por jugar con la Selección Mexicana y comprometerse al máximo.

"Hay que recuperar el orgullo por venir a México, regresar al origen, y el origen es el orgullo de estar en la Selección. Ah, no quieres, a la goma, hijo de mi vida, a la mierda, porque no me vale un tipo que pone sus condiciones para ir a la Selección, no me vale", sentenció Aguirre.

La exigencia de la crítica en el Tricolor

Aguirre también abordó el tema de la crítica que reciben los seleccionados, asegurando que es parte de la responsabilidad de portar la camiseta nacional.

"'Oye, es que la crítica es muy fuerte', y ¿qué quieres, mijo? Estás en la Selección Mexicana, eres uno de los privilegiados. Pues claro que hay crítica, como la hay en otras partes. No creas que todos van de rosita, no. Aquí hay que sufrir y la crítica va con el salario y con el orgullo de estar en la Selección", agregó el estratega mexicano.

Ahora el Tricolor buscará levantar el campeonato de Concacaf Nations League por primera vez en la historia, lo que significaría también el primer título en la nueva era de Javier Aguirre al mando del equipo.

