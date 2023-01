Joaquín Beltrán sobre Ares de Parga: ‘Fue incluido con pocos resultados positivos’

Rodrigo Ares de Parga será el nuevo Director de Selecciones Nacionales. El nombramiento ha levantado algunas críticas, entre estas la de Joaquín Beltrán, quien piensa que para un puesto tan importante es necesario contar con resultados.

“Sin duda fue sorpresiva su designación, me parece que en el rada o en la visión que se podía dar en esta nueva estructura de la FMF el nombre de Rodrigo realmente no pintaba o al menos yo en mi caso ni me lo imaginaba”, declaró en ESPN.

“Es una persona intensa y es una persona trabajadora, pero me parece que para llegar a esos puestos o tomar decisiones, me parece que hay que tener resultados y es una realidad que no los ha dado”, agregó.

Beltrán subrayó que su paso por Pumas y las dos etapas con Querétaro no fueron del todo gratificantes. “Me llama la atención que lo haya incluido con pocos resultados positivos”, añadió El Capi.

Asimismo, el exfutbolista reconoció que Ares de Parga puede aportar en temas administrativos, pero en lo meramente deportivo tendrá que rodearse con expertos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES: BUSCA SALIR DE LA CÁRCEL CON UN BRAZALETE GEOLOCALIZADOR