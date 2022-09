Lapuente sobre Martino y la Selección Mexicana: ¿Ya no hay técnicos mexicanos?

Manuel Lapuente, exentrenador de la Selección Mexicana, habló sobre el Tricolor y el hecho de que Gerardo Martino sea el actual estratega del combinado mexicano.

Lapuente explicó en entrevista con ESPN que es increíble que la Federación Mexicana de Futbol no haya puesto a un entrenador mexicano, cómo si no hubiera ninguno que pudiera estar al frente, sin desacreditar en ningún momento a Gerardo Martino.

"¿No hay técnicos mexicanos? Yo no estoy hablando mal de Gerardo Martino. Es un gran técnico, lo sé, lo conozco y sé su carrera, ¿pero no hay técnicos mexicanos? Ustedes saben mejor que yo ¿ya no hay? ¿Entonces para qué queremos un extranjero en nuestra selección? No se vale, yo digo que no se vale. Con todo el respeto del mundo para los extranjeros, no soy chauvinista ni lo seré nunca pero la Selección Mexicana la debe llevar un mexicano", explicó el exentrenador del Tri.

Lapuente tuvo la oportunidad de dirigir a México en una de las selecciones más recordadas de la historia, por su funcionamiento y buen futbol, como fue la de Francia 1998.

Nuevamente, Manuel Lapuente reiteró que lo importante es que las personas de la Federación tomen las decisiones correctas, pero ahora que está Martino, se le debe apoyar y se le debe dar fuerza para encarar el Mundial de Qatar 2022.

"La selección mexicana la debe de llevar un mexicano". Contundentes palabras de Manuel Lapuente en exclusiva con Futbol Picante pic.twitter.com/AmbvVk8mZf — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2022

"Martino es un excelente técnico. Si ya está aquí, pues hay que darle oportunidad y fuerza", sentenció Lapuente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - EDSON ÁLVAREZ SOBRE QATAR 2022: 'PARA MÍ SERÍA UNA REVANCHA... TENGO UNA CUENTA POR SALDAR'