Luis Pérez sobre Marcelo Flores en el Tri Mayor: 'Ojalá no sea el único, que puedan estar más'

A pesar de todavía no debutar en el primer equipo del Arsenal, Marcelo Flores ha sido considerado en varias ocasiones por Gerardo Martino en la Selección Mayor.

Por lo tanto, Luis Pérez espera que no sea el único, pues considera que hay mucho potencial en las diferentes categorías inferiores.

“Es verdad que Marcelo (Flores) había tenido continuidad con nosotros, pero me parece que al final el proyecto no solo es la Sub 20, nos da mucho gusto que un jugador de la categoría pueda estar en la Mayor, sabemos el talento y el futuro que tiene.

“Como siempre lo comentamos, ojalá no sea el único, que puedan estar muchos más y para eso estamos nosotros, para impulsarlos y consolidarlos primer en sus clubes y después en la Selección Mayor. Hay mucho talento entre la Sub 23, Sub 20 y Sub 17, aprovechemos esta calidad y capacidad de cada jugador", mencionó el DT para TUDN.

Este miércoles, el Tri Sub 20 se juega su boleto al Mundial de Indonesia ante Guatemela.

