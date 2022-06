Pocho Guzmán: 'Tata me dijo que me convocó porque le pidieron que me llamara'

Víctor Guzmán ha sido uno de los grandes ausentes en la Selección Mexicana pese a tener un gran nivel en Pachuca, donde la temporada pasada terminaron como subcampeones.

El 'Pocho' reveló que Gerardo Martino lo convocó porque le pidieron que lo llamara, tras una gira en marzo del 2019.

“Lo único que habló conmigo, antes de esa gira, que nos había llamado, conmigo y a otro compañero (sic), que le habían dicho, y que no me llevaba porque no cambiaba de ritmo, porque siempre jugaba a un mismo ritmo y es hasta lo último que me quedé, porque siempre estaba a un ritmo, porque nunca hacía cambio de ritmo”, mencionó para Fox Sports.

“Es algo que no está en mí. Respeto las decisiones del señor ‘Tata’. Él es el que elige. En mi posición se requieren goles, requiere asistencias, requiere contribuir, darle ese volumen de juego en Pachuca. Al final de cuentas, es una posición que de eso se trata. Siento que he ido mejorando mis cambios de ritmo; sin duda alguna, porque fuimos los que más corrimos en el torneo y que presionábamos siempre en campo rival. La mayoría de los partidos estábamos jugando en cancha rival”, agregó.

A pesar de todo, el futbolista de Tuzos buscará subirse al avión de Qatar 2022 hasta el último momento.

“Esa meta está muy clara, ¿no? Porque, al final de cuentas, yo lo decía, estoy en una posición en la cual me toca estar metiendo goles o asistir y, en mi posición, fue el que más goles hizo y más asistencias.

“A veces me pueden salir las cosas, a veces no, pero siempre estoy chingue y chingue. Si fallo diez, quiero fallar quince y sé que en una de esas va a caer un gol. Me está tocando jugar en una posición que es atacar”, expresó.

