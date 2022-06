Tri Sub 20: Violante aseguró que no caerán en exceso de confianza para obtener boleto al Mundial

La Selección Mexicana Sub 20 está solamente a 90 minutos de conseguir el boleto al Mundial de Indonesia 2023, pero antes debe superar a la Selección de Guatemala en los Cuartos de Final del Premundial Sub 20.

El conjunto que dirige Luis Pérez recuperó el camino del gol ante Puerto Rico y está más que listo para buscar el primer objetivo, pero sin caer en excesos de confianza y teniendo presente la gran responsabilidad que cargan sobre los hombros, así lo mencionó Isaías Violante, seleccionado Sub 20 a RÉCORD.

"La responsabilidad es un poco mas alta, pero creo que sabemos cómo encararlo. Si seguimos concentrados podemos conseguir esos dos boletos y diría que estamos tranquilos, sabiendo la responsabilidad que conlleva este torneo para nosotros", agregó.

En ese mismo sentido, el jugador de los Diablos Rojos de Toluca señaló que, aunque la presión existe por obtener los boletos al Mundial de Indonesia y a Juegos Olímpicos, un jugador profesional deber ser capaz de manejar la situación y ese es el caso del plantel tricolor.

"Siempre hay un poquito de presión, pero hemos trabajado para eso, un jugador debe estar acostumbrado a la presión y el equipo está preparado para buscar ese pase a los Juegos Olímpicos y al Mundial", consideró.

Isaías Violante es uno de los jugadores que ya ha probado las mieles de la Primera División y aunque todo puede ser felicidad si se concreta el boleto a Indonesia 2023, el seleccionado mexicano ha tenido que acelerar su proceso de maduración para mantener vivo su sueño, pues la vida lo sorprendió con la repentina muerte de su padre hace un año.

“Nunca te esperas eso, fue un golpe muy duro pero empecé a entrenar más duro, sabía que ahora no solamente era por mí, sino también por mi papá, por mi hermana y mi mamá, eso fue lo que me ayudó a salir de ese momento complicado. Todos los días que entro a la cancha le pido a dios que me acompañe y las dedicatoria de estos logros como estar en selección son para mi papá, mi padre donde quiera que esté estará muy orgulloso, cada vez que voy a jugar le digo que va por él. No es fácil pero lo he asimilado y cambie el chip de saber que era algo malo a transformarlo en una motivación", concluyó.

