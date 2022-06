Erik Lira sobre la oportunidad de jugar con Selección Mexicana: "Ya llegará la mía"

Erik Lira no ha tenido mucha suerte durante sus llamados a la Selección Mexicana, pues en los recientes partidos del combinado azteca, el mediocampista fue el único jugador que no sumó minutos en los cinco encuentros disputados ante Nigeria, Uruguay, Ecuador, Surinam y Jamaica.

"Sí, es parte del proceso (jugar y no jugar), yo me fui muy contento porque lo dejé todo, no quedó en mí y Tata siempre nos dice eso, que debemos entrenar al 100 por ciento, me voy contento porque estuve con los mejores del país, a los que yo veía de pequeño en los mundiales y fue una experiencia que siempre voy a llevar en mi corazón y estoy contento, ya llegará la mía", declaró Lira en charla con RÉCORD.

Sin embargo, ante la falta de oportunidades con el Tricolor, Lira aseguró que algunas veces los jugadores se desaniman por no ver minutos representando a su país, pero el regresar con sus respectivos clubes y convivir con el equipo los motiva a concentrarse en lo que sigue.

"Como jugador siempre quieres jugar, si no te molestara quedarte sin jugar sería algo preocupante, si a alguien no le duele no entrar a jugar no es jugador. Aquí es mi casa, el día a día con mis compañeros es increíble; a veces no te das cuenta, pero cuando estás fuera es algo muy padre venir a desayunar y entrenar con mis compañeros, entonces eso ayuda a cambiar el chip rápido y en estar enfocado al 100 por ciento acá y listo para el torneo", recalcó.

De este modo, el mediocampista ahora se concentrará en el próximo certamen del futbol mexicano, sin descartar que su trabajo y esfuerzo lo puedan llevar a la próxima convocatoria de Gerardo Martino previo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Primero el chip está acá, ya en agosto vemos si nos toca estar, pero no hay que hacer cosas de más, solamente las cosas que te han llevado a estar antes", comentó.

El cruzazulino sueña con disputar su primera justa mundialista, por lo que confía en sí mismo en que podrá mostrar su mejor versión como lo hizo en Pumas, lo que le permitió llegar a La Noria y ahora pueda llamar la atención del seleccionador nacional.

"Es un sueño, a todos nos mueve mucho ir a un mundial, todos los vemos como un sueño. Hay jugadores que estarán en un cuarto quinto y aún así lo ven como un sueño como si fueran niños, entonces debo ser el Erik Lira que debutó en Pumas y el que me trajo acá a Cruz Azul y hay que ponérsela difícil al Tata", concluyó.

