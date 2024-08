'Me preguntó por todos': Lillini sobre el interés de Javier Aguirre en futbolistas menores

Tras el título del Premundial de la Concacaf en León, Javier Aguirre ya se puso en contacto con Andrés Lillini Director de Selecciones Nacionales menores y después de recibir el informe detallado de cada uno de los seleccionados le aseguró que en sus convocatorias no impostará la edad sino la calidad.

“Con Javier (Aguirre) hablé antes del Premundial y ayer y repasamos todos los planteles completos y me preguntó por todos individualmente y quería saber mi opinión sobre mi desempeño en selección; la edad no importa acá el bueno va a jugar y eso me lo dejó claro Javier”, comentó Lillini en entrevista con Los Informantes de Récord Plus.

El directivo no ocultó los nombres de los jugadores que llamaron su atención en el reciente Premundial y que lo visualiza para la próxima convocatoria a conocerse el mes de septiembre.

“En este Premundial Sub 20 me impresionó Montiel de Pachuca, era el entrenador dentro de la cancha, la primera división le enseñó muchas cosas, su capacidad física y entendimiento por el juego. Garza de Rayados es un chico que tiene capacidad de entender el juego muy bueno, se sacan la presión porque resuelven rápido y el arquero que yo lo tengo visto que es un perfil que es un proceso de selecciones”, apuntó.

“Ochoa el central de Chivas con unas características muy agresivo y con buenas cosas; Jurado con muchos partidos en primera división y eso lo hace bastante diferente. Me sorprendió el nivel de maduración que no se había visto antes”, sentenció Andrés Lillini.

