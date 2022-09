México vs Paraguay: ¿Cuáles son las calificaciones del Tricolor tras la derrota en EU?

Carlos Acevedo, tranquilo: 7

No fue exigido a lo largo del partido y aunque terminó recibiendo un gol, no tuvo responsabilidad en él.

Kevin Álvarez, cumplidor: 7

Tuvo una buena actuación, cumplidor a lo largo de los 65 minutos que jugó, periodo en el que el rival no exigió mucho.

Jesús Angulo, impreciso: 6

Había estado participativo, pero en el segundo tiempo perdió la pelota que terminó siendo el gol paraguayo.

César Montes, calmado: 6

No fue mucho lo que el rival les exigió y por ello la defensa no hizo mucho, aunque en el gol no hizo nada.

Jesús Gallardo, participativo: 7

Jugó 65 minutos, tiempo en que se mostró incluso atacando, sobre todo en la primera mitad que no tuvo gran actividad en la defensa.

Luis Chávez, voluntarioso: 8

Pese a su juventud y aprendizaje en Selección, en los 78 minutos que participó se mostró intenso y con ganas de hacer diferencia.

Carlos Rodríguez, participativo: 8

Estuvo en el campo 78 y fue tiempo suficiente para que intentará, insistiera y tratara de general un tanto mexicano.

Luis Romo, indiferente: 6

Intentó ser quien detuviera parte del ataque paraguayo y terminó perdiendo la pelota en un par de ocasiones.

Uriel Antuna, intenso: 8

Intentó varias veces ser autor del gol mexicano, pero se topó con el arquero rival que detuvo sus disparos.

Roberto Alvarado, incisivo: 9

Uno de los más dinámicos y participativos del equipo mexicano, que insistió en generar peligro hasta el minuto 70.

Alexis Vega, insistente: 8

De mantuvo a lo largo de todo el partido, y aunque peleó y generó peligro, el portero rival evitó que marcará su gol.

CAMBIOS

Emilio Lara: 6

Luis Reyes: 7

Eduardo Aguirre: 6

Fernando Beltrán: 7

Erick Sánchez:

