Nacho Ambriz reventó los últimos procesos de la Selección Mexicana: "Ocho años perdidos"

No se guardó nada. Ignacio Ambriz criticó los últimos procesos mundialistas de la Selección Mexicana, asegurando que se perdió el buen momento de varios jugadores aztecas. El entrenador mexicano consideró que fueron ‘ocho años perdidos’.

Durante los últimos ocho años, el Tricolor ha visto cuatro entrenadores dirigir al equipo incluyendo a Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino, Diego Cocca y ahora Jaime Lozano. Ante esto el estratega de Santos considera que también se le debe exigir a los jugadores para así, poder recuperar esa identidad perdida.

“A través de los últimos dos procesos mundialistas, que son ocho años, lo digo sin pelos en la lengua, que en esos años perdimos mucha identidad de lo que es el jugador mexicano, perdimos una buena camada de jugadores que en su momento estaba fuerte, perdimos esa parte de seguir creciendo, a mí me tocó pelear que podías ganar y todo, pero que ese pequeño uno o dos pasos que teníamos de ventaja, hoy ya no los hay, hoy ya se volteó, si no lo aceptamos, estamos mal.

“Hay que calmarse, hoy es Jimmy, hay que dejarlo, lo aprecio mucho, ojalá le vaya bien, también un poco responsables, se les debe exigir un compromiso diferente, los jugadores. Para mí, abiertamente, ocho años perdidos, a mi punto de vista”, comentó en entrevista apra TUDN.

Asimismo, el entrenador no ocultó su sueño de poder ser el entrenador del Tricolor, sin embargo, considera que, por respeto a Jimmy Lozano, no busca hablar tanto sobre el tema.

“Uno de mis sueños es dirigir a la Selección o un Mundial, puede que no me toque México sino en otro lado, ¿a quién no le gustaría dirigir un Mundial? Es el paso grande para decir que los sueños se cumplieron, no puedo negarlo, pero es aventurado hablarlo, irrespetuoso con Jimmy que ha tratado de luchar”, finalizó.

