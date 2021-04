Pizarro reconoció que no mostró buen nivel con el Tri y agradeció el respaldo de Martino

Rodolfo Pizarro reconoció que la falta de ritmo contribuyó a que mostrara un bajo nivel en la gira más reciente de la Selección Mexicana, donde el Tri enfrentó a Gales y Costa Rica. Por esa razón, el jugador de Inter Miami agradeció el respaldo de Gerardo Martino.

"Fue complicado, tenía cuatro meses sin jugar, fue mi primer partido, no tuve partidos amistosos, obviamente complicado porque no tenía ritmo ni nada, pero al final bien, no pasa nada", explicó Pizarro en entrevista con TUDN.

El exjugador de Chivas reveló que el propio Martino habló con él para tranquilizarlo, pues no esperaba un gran partido de su parte.

"El Tata siempre me ha dado mucha confianza, incluso este partido me dijo que no esperaba que durara los 90 minutos o que hiciera algo extraordinario porque él sabía que tenía mucho tiempo inactivo. El Tata respalda a todos, le da la oportunidad a todo el mundo y eso es muy importante para nosotros", señaló.

Pizarro se mostró tranquilo sobre las críticas por su desempeño con el combinado nacional, donde considera que tiene buenas y malas.

"Yo sé que lo que hago bueno lo maximizan y lo que hago malo, también, entonces es unas por otras".

