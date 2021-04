Zague sobre Vela: 'La selección no es menú donde tú eliges cuando juegas y cuando no'

Roberto Alves 'Zague' fue tajante, y aseguró que ir a la Selección Mexicana no es como un menú, donde tú eliges cuando ir o no, refiriéndose a la decisión de Carlos Vela por ir con el Tri.

“Yo apoyo la respuesta del Tata Martino a Vela; la selección de tu país no es como un menú que tú eliges cuando juegas, cuando no, con quien juegas y con quien no. La selección es un orgullo para cualquier futbolista", mencionó para Liga MX en Sudamérica.

De igual forma, el exjugador del América lamentó que el Bombardero no le guste jugar con México, pues lo considera el mejor futbolista azteca tras la partida de Cuauhtémoc Blanco.

Le preguntamos a @LRZague qué opina sobre la decisión del Tata de no considerar a Vela para los Juegos Olímpicos: “La selección de tu país no es un menú que tú eliges cuando juegas, cuando no, con quien juegas y con quien no” Entrevista completa: https://t.co/9ssTA9ox7r pic.twitter.com/0UeAdgzBrZ — Liga MX en Sudamerica (@MXSudamerica) April 7, 2021

"Infelizmente para México porque es una lástima, Vela y lo digo con mucho respeto, diferenciando su gran capacidad futbolística y sobre todo reconocida de esta última generación, para mí el mejor futbolista mexicano, aunque ya empieza a tomar estos tintes el Chucky Lozano, pero después de Cuauhtémoc Blanco, sin duda el que ha tomado ese rol fue Carlos Vela, pero ha rechazado en varias ocasiones a Selección Nacional", agregó.

