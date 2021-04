Chicharito Hernández: 'No me he retirado de la Selección Mexicana'

Al Tricolor le hizo falta un delantero centro en la última fecha FIFA, por lo que muchos se preguntaron dónde estaba el goleador absoluto de la Selección Mexicana.

Javier Hernández, en pretemporada con LA Galaxy, dejó en claro que no ha dicho adiós al combinado nacional, y si bien acepta que su ausencia las últimas convocatorias ha sido por un bajón en su nivel, dice siempre estará dispuesto a vestir la camiseta verde una vez recupere su mejor versión.

"No me he retirado de la Selección. El día que no quiera ir a una Selección me voy a retirar, o el entrenador va a saber que no quiero ir", indicó certero Chicharito en entrevista con TUDN.

"Sé que la temporada pasada estuvo de la chingada para mí, y que fue muy mala. Pero han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantada; yo nada más tuve una temporada mala y no me aguantaron. No lo digo por el entrenador, lo digo en general, si así nos tocó así es, pero para mí la verde está ahí y ojalá que pueda seguir yendo y marcando goles. Haré lo que está en mis manos: dar una buena temporada para poder ser contemplado y si no, ya no está en mí", concluyó el romperredes histórico de México.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: WOLVES DECIDIRÁ SI EL MEXICANO IRÁ A LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON EL TRI