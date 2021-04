Jonathan Dos Santos: 'Selección Mexicana tiene filosofía del Barcelona con Martino'

Después de participar en la reciente gira europea de la Selección Mexicana, Jonathan Dos Santos reveló que le gusta la idea futbolística que ha impreso Gerardo Martino al combinado nacional.

"Creo que es muy importante, se ha visto ahora, se ha visto en los números, se ha visto en los partidos, la idea que tiene el equipo, el hecho de tener siempre el balón, presionar, la filosofía muy del Barca, de mantener el balón cuando se necesita y atacar cuando se necesita, creo que era muy necesario que la Selección también tuviera esa consistencia en ese sentido, de no cambiar alineaciones, de no cambiar a muchísimos jugadores, se ha visto", refirió Dos Santos en entrevista con TUDN.

Además, el hermano de Giovani se dijo agradecido con el Tata por considerarlo para Tricolor a pesar de no tener minutos dada la pausa en la Major League Soccer (MLS).

"Significa muchísimo, ni yo me la creía. Hablaba con mi familia y decía: 'estando cinco meses sin jugar y me vuelve a llamar, eso quiere decir muchísimo'. Quiere decir que tiene muchísima confianza en mí, estoy agradecido por esa confianza, siento que ahora mismo me falta ritmo para estar el cien por ciento, pero he sufrido muchísimo.

"Tú sabes, toda mi carrera en la Selección, he sufrido muchísimo, he estado entre que sí que no, convocatorias que al final no pude venir, Mundiales que me he perdido, pero gracias a Dios ahora mismo puedo tener esa consistencia en la Selección, creo que es lo que más me faltaba y yo feliz, feliz de poder ayudar", sentenció Jona.

