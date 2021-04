Alan Pulido: Reveló que prefiere ir a Juegos Olímpicos en vez de Copa Oro

No cabe duda que la Selección Mexicana tendrá un verano con mucha acción, pues la Sub 23 estará en los Juegos Olímpicos y la Mayor en la Copa Oro, por lo que el delantero Alan Pulido al ser cuestionado por ambos torneos, no dudó en responder que le gustaría ir con Jaime Lozano y compañía.

El ahora delantero del Sporting Kansas City reveló que tiene una 'espina' clavada con los Juegos Olímpicos, pues cuando disputó el Preolímpico en 2012 fue el goleador del certamen, pero desafortunadamente Luis Fernando Tena decidió no llevarlo a Londres.

"Obviamente en los Juegos Olímpicos, te soy muy sincero de hecho en los pasados, en los que estuve a punto de ir, hice todo el Preolímpico, fui el goleador con 5 o 6 goles, y de repente no me llevaron, por ahí una decisión del técnico que estaba en ese momento, la verdad que no la compartía porque venía de hacer un muy buen Preolímpico y al final dejarme afuera, al final se manejaron otro tipo de cosas y está bien, obvio por ahí quedé un poquito dolido en ese aspecto, pero si me dieran a escoger por eso mismo elegiría los Olímpicos", dijo Pulido para TUDN.

Cabe recordar que Jaime Lozano tiene tres posibilidades para reforzar a su plantilla en los Juegos Olímpicos, por lo que nombres como el de Guillermo Ochoa, Tecatito Corona, Chucky Lozano, Luis Romo, Raúl Jiménez y hasta el de Chicharito Hernández han sonado para acudir a Japón.

