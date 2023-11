Quiñones sobre compartir delantera con Santi Giménez: 'Feliz por estar a lado de un gran jugador'

Julián Quiñones no ocultó su emoción por compartir el ataque de la Selección Mexicana con Santiago Giménez, quien vive un gran momento en el futbol europeo en la Eredivisie.

En entrevista con TV Azteca, el delantero de América elogió a Santi y dijo sentirse "feliz" de poder compartir cancha con el goleador del Feyenoord.

"Feliz por estar a lado de un gran jugador como lo es Santi, lo está haciendo muy bien y me alegra eso. Yo siempre he dicho que todo jugador que esté bien en su club, es lo mejor para la Selección, y en este momento Santi es uno de los mejores. Me siento contento de poder compartir cancha con él", mencionó

Además, Quiñones también alabó a Hirving Lozano, pues aseguró que es un "referente" de México y dijo sentirse contento por poder competir con él por un lugar en el eje del ataque.

"Las competencias son sanas y más para poder ayudar a la Selección y seguir avanzando. Creo que Chucky es un excelente jugador, lo ha mostrado en muchos partidos; es un referente"

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: JAIME LOZANO EN ENTREVISTA CON HUGO SÁNCHEZ: "SANTI ES EL PRESENTE Y FUTURO DE LA SELECCIÓN"