Raúl Jiménez, delantero del Fulham de Inglaterra y de la Selección Mexicana, habló sobre el hecho de tener una nueva Copa del Mundo en su carrera.

En entrevista con TUDN, Jiménez comentó que es consciente que llegará a los 35 años de edad en el 2026, pero eso no evita que pueda ilusionarse con la presencia en un Mundial.

"Es algo que quiero hacer, que me gustaría y que estoy trabajando para ello, para llegar al Mundial en buena manera, en buena forma física, yo llegaría de 35 años, pero la edad es sólo un número", señaló el artillero tricolor.

Sumado a esto, Raúl Jiménez afirmó que seguirá trabajando día a día para tener una mejor participación de lo que sucedió en Qatar 2022.

"A ver, lo que me tocó hacer, creo que el partido que más jugué fueron 25 minutos, cuando me tocaba entrar lo hacía con la mayor disposición para poder ayudar y hacer lo mejor para el equipo. No nos fue como todo mundo queríamos", sentenció el mexicano.

