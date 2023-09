Ricardo Cadena piensa que la Selección Mexicana Sub 23 no es una generación perdida por no ir a JJ.00.

Ricardo Cadena, nuevo director técnico de la Selección Mexicana Sub 23, señaló que la categoría del Tri no está perdida. A pesar de no ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, Cadena comentó que jugarán en los Juegos Panamericanos, algo que puede fortalecer a su combinado.

En una entrevista para TUDN, Cadena recalcó que al solo participar en los Panamericanos, los jugadores convocados tratarán de dar todo, pues saben que no habrá otra competencia para mostrarse y tratar de ganar un lugar en el Tri de Jaime Lozano.

“Poniéndome en el lugar del jugador, si no tengo posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos, pero tengo unos Panamericanos que pueden marcar y decir mucho porque voy a enfrentar a muy buenas selecciones,si yo quiero estar en el Mundial 2026, ¿por qué no comenzar desde ahora buscar dar un golpe de autoridad?. A buscar conseguir la medalla y ser opción, poner un problema al profe Jimmy para ir al Mundial. Si fuera jugador, no doy por perdido nada y me motivaría mucho porque va a ser un Mundial que vamos a tener en casa”, comentó Cadena.

La Selección Mexicana Sub 23 enfrentará un par de amistosos frente a Colombia el próximo sábado 9 de septiembre y el martes 12, rumbo a los Juegos Centroamericanos.

Asimismo, Cadena señaló que es una ilusión por dirigir a una Selección Mexicana y expresó que su forma de trabajar es muy parecida a la de Jaime Lozano.

“Desde que salí de Chivas, siempre fue como un sueño y una posibilidad querer y trabajar en Selección, en cualquier categoría.Es un orgullo, siempre me gustaría tener el espacio, y no ahora, sino desde que salí de Chivas, ya incluso había venido a una entrevista para un espacio en selecciones menores, hace 10 años, siempre ha sido un sueño. Jimmy y yo somos de una idea muy parecida en idea y diseño de trabajo, esa parte no es inconveniente, desde ahora hemos podido participar con ellos en la organización de los trabajos. Si tienen una necesidad podemos asistir con un jugador, en ese tipo de cosas es por lo que vamos a trabajar de manera conjunta, abastecer o surtir mayor número de jugadores para la mayor”, sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERE AR: ESPAÑA GANA, GUSTA Y GOLEA COMO VISITANTE A LA SELECCIÓN DE GEORGIA