Ricardo La Volpe 'revienta' gira de México en Sudamérica: 'No sirvió para nada'

Molesto con la gira de la Selección. México terminó este martes su paso por Sudamérica donde vencieron a Inter de Porto Alegre y cayeron ante River Plate. Sin embargo, para Ricardo La Volpe, el Tricolor desperdició esta gira.

En una reciente participación en Línea de 4, el exentrenador argentino, aseguró que la gira de México 'no sirvió para nada' pues, Aguirre debió haber usado a los jugadores que piensa utilizar de cara al Mundial del 2026 y no a todos los jóvenes.

“Esto no sirvió para nada, eso es lo que deben decir. Yo creo que hay que darle una prioridad a la Selección y me extraña que Aguirre no ponga las cosas bien. Después le van a pedir resultados. Dale ahora la prioridad a los partidos que son importantes para lo que vas a tener”, confesó el exentrenador

En contraparte, Aguirre aseguró que la gira ‘valió la pena’ pues pudo evaluar el nivel actual de muchos jóvenes mexicanos. Ahora el equipo se alistará para la Nations League donde enfrentarán a Canadá.

“Me voy con una sensación que valió la pena la gira, me viene bien para futuro, se cumplió el objetivo de la gira”, confesó Aguirre en conferencia de prensa.

