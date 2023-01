Selección Mexicana: Buscará hacer 'recapacitar' a Alejandro Zendejas para que juegue en el Tri

No todo está perdido para la Selección Mexicana, pues aunque Alejandro Zendejas aceptó la convocatoria de Estados Unidos y está concentrado con el equipo, después de esta concentración la FEMEXFUT hablará con él para tratar de que se decida por el Tri.

Según información de Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, la FMF buscará convencer y hacer recapacitar a Zendejas pensando en que pueda jugar el Mundial 2026, al cual llegaría con 28 años. Mientras tanto, Zendejas se mostró feliz con la oportunidad que le está brindando en las Barras y las Estrellas

"Agradecido que el Club América me dejó venir (a jugar con la selección de Estados Unidos), me sentí a gusto desde el primer día que llegué, me dieron una buena bienvenida, conozco mucho a los chavos que están acá.

"Mis papás, mi familia, mis hermanos obvio me apoyaron en la decisión que tomo. En esta selección tengo compañeros que ya están jugando en Europa, eso me motiva mucho más, el grupo que tiene esta selección es muy grande, muy bueno y estoy muy feliz de estar aquí con ellos", señaló en conferencia de prensa.

