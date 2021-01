Selección Mexicana: Piojo Herrera aseguró qué no hay ídolos en el Tri

Miguel Herrera, extécnico de la Selección Mexicana, aseguró que en este momento no hay ídolos en el Tri cómo lo fueron Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez en su momento.

"Hoy sinceramente no veo a un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc (Blanco), no hay, hay unos muy buenos, de gran capacidad, carisma, (Guillermo) Ochoa, (Hirving) Lozano, ojalá llegue, pero de ser ídolos, todavía no ha salido un mexicano", mencionó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Sobre Javier Hernández, el Piojo espera que sea reconocido como lo que es: el máximo goleador del Tricolor.

"Chicharito vivió un gran momento, tuvo una situación desafortunada del técnico del Manchester, tuvo que salir, ha tenido una carrera extraordinaria, se nos olvida que es el máximo goleador de la selección, pareciera que no hizo nada, el tipo es el que más goles ha metido, no se dice fácil, ahí estará hasta que alguien llegue y lo desbanque como él desbancó a (Jared) Borgetti", agregó.

De igual forma, Herrera recordó cómo convenció al ahora delantero del Galaxy para tener un rol secundario en el combinado azteca.

"Javier (Hernández) no venía jugando constantemente, su técnico no lo quería, le dije que su nivel de juego no estaba en su mejor momento, los demás entrenaban con otro ritmo, lo hablé, él estaba molesto, entrenaba molesto, quería jugar, entrenaba bien, lo convencí para que fuera un revulsivo para el equipo.

"Tenía una competencia sana y en alto nivel, pero tenía que ser justo, creo que le llegué bien a Javier ya que entrenaba y se mataba", contó.

