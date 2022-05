Selección Mexicana: Tata Martino, satisfecho con el partido del Tri ante Nigeria

Si bien es cierto que la victoria ante Nigeria no fue brillante, Gerardo Marino se mostró satisfecho con la primera media hora de juego, pues asegura que se asemeja a lo que siempre ha pretendido del equipo nacional.

"Me deja tranquilo todo el partido. Siempre tuvimos coraje y ambición, pero me gustó más cómo jugamos los primeros 30 minutos. Debemos tener más contundencia con los rivales. La idea del juego siempre ha estado reflejada, solo que no había tenido continuidad. Hoy nos asociamos, nos encontramos en los pases y presionamos bien; recuperamos cosas que no se estaban haciendo", mencionó Martino.

En ese mismo tenor, el Tata enalteció el trabajó de Rodolfo Pizarro, quien es uno de los jugadores más cuestionados de la Selección Mexicana.

“Me pareció que Rodolfo fue el jugador clave, es un poco lo decía ayer, él nos da ese desorden organizado que hace que el rival no lo encuentre y que nosotros lo usemos en entrelíneas y que nos desacomode a nosotros “, explicó.

Por otra parte, el estratega argentino fue contundente acerca de las posibilidades que tiene Santiago Giménez de aparecer en la lista final de Qatar 2022.

"Más allá del gol, Santi Giménez demostró sus cualidades. Vemos un gran potencial en él y estamos contentos con lo que hace cada que viene a Selección. Es verdad que está más vinculado al futuro, pero nosotros estamos empecinados en que sea parte del presente. ¿Por qué no? (que vaya a Qatar), todos los que están acá tienen derecho a ilusionarse y tienen la obligación de dar pelea", añadió.

