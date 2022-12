Selección Nacional: Guillermo Cantú reveló que Louis van Gaal estuvo cerca de dirigir al Tri

Guillermo Cantú, exdirector de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cantú, reveló que el entrenador, Louis van Gaal, estuvo cerca de llegar al banquillo de la Selección Nacional.

Durante el programa de TUDN, Los Maestros, Cantú dio a conocer que al holandés quien actualmente dirige Países Bajos le fue de su agrado poder dirigir en México

"Uno de ellos Van Gaal y la verdad me decía no me da miedo. Si me dan ganas de ir a México puede ser una posibilidad, necesito algunas cosas pero imagínate Van Gaal aquí, me asesinan", contó Cantú.

“Me dan ganas de ir a México” Guillermo Cantú admite que Louis van Gaal estuvo muy cerca de llegar a ser DT de la selección #LaJugadaCelebra en vivo

Finalmente, Guillermo, declaró que al cuestionar a Louis van Gaal sobre el tiempo de adaptación al futbol mexicano, el estratega multicampeón con Ajax le aseguró que requerí un mes.

