Tala Rangel ve a Selección Mexicana como favorita para ganar la Copa Oro

De cara a la próxima Copa Oro, Raúl Rangel se mostró confiado en las posibilidades de la Selección Mexicana y aseguró que el equipo es favorito para quedarse con el título. El arquero del Guadalajara habló también de la intensa competencia por la portería del Tri rumbo al Mundial 2026.

IMAGO7

"La competencia está abierta, pero yo no bajo los brazos. No me siento ni el uno, ni el dos, ni el tres, yo trabajo por ser el uno”, afirmó Rangel, quien comparte la lucha por el arco nacional con Luis Ángel Malagón, Alex Padilla y Guillermo Ochoa.

Listo para su momento

El portero rojiblanco enfatizó que su compromiso es estar preparado para cuando llegue su momento: “No tengo esa idea de que si juega Malagón soy el dos. Tengo que estar listo para defender la portería”.

Además, reconoció el respaldo de los clubes de la Liga MX hacia la Selección y la importancia de ese apoyo en el proceso hacia el Mundial: “El equipo siente ese compromiso. Tenemos que reforzar esa unión”.

IMAGO7

Rangel quiere su mejor versión para Copa Oro

Rangel concluyó que su meta es llegar en su mejor versión a la Copa Oro, con la esperanza de aportar y consolidarse en una de las posiciones más peleadas del equipo nacional.

IMAGO7