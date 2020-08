Talavera sobre volver a Selección Mexicana: 'Es una de mis metas y lo voy a lograr'

Alfredo Talavera no quita 'el dedo del renglón' y se mantiene firme respecto a volver a ser convocado a la Selección Mexicana.

Y es que el portero de los Pumas tiene claro su objetivo de regresar al Tricolor, y está convencido de que puede lograrlo.

"Sí, sin duda, respecto a la convocatoria, claro que sí (la quiere). Es una de mis metas y lo voy a lograr, pero no sólo con decirlo.

"El que habla se compromete y los resultados tienen que salir positivos y hay muchas cosas que ganar, preparándome, seguir con mentalidad y en el club no pasaría nada de eso si no hago lo que me toca dentro del equipo y el equipo me está ayudando bastante. Sin el equipo nada es posible y me dan la oportunidad de ir. Todo es en conjunto", dijo el portero.

Asimismo, Alfredo Talavera explicó que para él en Pumas hay varios jugadores, además de él que tienen el talento para ser llamados a la Selección Mexicana y para ello están trabajando.

"Mientras que avancemos unidos, puede haber muchos llamados para muchos chavos que se lo merecen", indicó.

