Tata Martino sobre futuro con el Tricolor: 'No podemos distraernos con otra cosa que no sea el Mundial'

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, es claro al decir que no se distrae en otra cosa que no sea el desempeño de su equipo, esto al ser cuestionado sobre sí es que quiere permanecer al frente del Tricolor tal y como Gerardo Torrado lo ha expresado.

"Primero agradecido por la confianza de Gerardo, del presidente; y es un tema que me han hecho saber, no hay ninguna posibilidad que en ese momento nos distraigamos con lo que tiene que ver con el futuro, el futuro está en cinco meses y es lo que corresponde y hay demasiado que hacer por delante y no podemos distraernos con otra cosa que no sea el Mundial", señaló.

En tanto, el 'Tata' destacó que su prioridad e incluso su preocupación es que el cuadro mexicano tenga un buen nivel de juego, y con ello la afición estará satisfecha y contenta con su equipo.

"Siempre lo primordial va a ser el juego y las cosas que estamos en condiciones de modificar o mejorar y además porque en este caso una cosa lleva a la otra el juego va a ser una prioridad en las cosas por mejorar", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TATA MARTINO CONFIRMÓ QUE HARÁ MODIFICACIONES EN LA ALINEACIÓN VS JAMAICA