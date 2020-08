Tata Martino sobre Pizzuto: 'Hubiera preferido que se fuera consolidado de Pachuca'

Para Gerardo Martino, timonel de la Selección Mexicana, la salida de más jugadores mexicanos a Europa es un beneficio directo para el combinado nacional. Sin embargo, ante la transferencia de Eugenio Pizzuto al Lille de Francia con nula experiencia en Primera División, el 'Tata' manifestó que preferiría ver a los jugadores aztecas desempeñarse en el Viejo Continente con un camino mucho más recorrido en México.

"Yo siempre lo he dicho y lo expresé con el ejemplo de Diego Lainez y de Edson Álvarez; que yo soy partidario por lo menos de que cuando un jugador va a Europa se vaya formado, no que vaya a terminar su proceso a Europa, porque eso le demanda dos o tres años y eso no siempre es positivo", dijo Gerardo Martino en charla con RÉCORD.

"Mi opinión personal es que hubiera preferido que Eugenio se consolidara en Pachuca y después, siendo un jugador formado, que sea transferido a Europa, pero es algo personal. Le deseamos lo mejor, porque será beneficioso para la Selección", añadió.

En el lado contrario de la moneda, el estratega Tricolor puso en la mesa la situación de José Juan Macías quien, a pesar de todos los rumores que lo colocaban fuera de Chivas para el Guard1anes 2020, permaneció en el Rebaño, y a quien considera que le ha llegado el momento de probar suerte en Europa.

"No, en realidad él ya ha dado muestra de su valía, lo hizo en León, lo estaba haciendo en Chivas y ahora hay que ver cómo toma la reanudación. Yo creo que él ya demostró todas sus cualidades, tuvo una buena pretemporada, las diez fechas del torneo pasado fueron buenas, así que pienso que él ya está en su proceso final y puede pensarse que puede probar ya en el futbol europeo, porque ya se consolidó como jugador de Primera División", manifestó.

Por otra parte, aunque mucho se ha hablado del desempeño de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, Gerardo Martino expresó su agrado por la temporada de Jesús Manuel Corona, quien culminó como MVP en Portugal, ocupando dos posiciones distintas.

"No me lo imagino todavía en esa posición (lateral), en realidad el futbol portugués y sobre todo el que juega en un equipo importante como el Porto, que tiene la posibilidad de que, al ser equipos superiores a sus rivales, la propuesta es siempre de ir al frente, entonces en la mayoría de los partidos que fue utilizado en esa zona del campo, fue porque su entrenador iba a tener una necesidad más ofensiva.

"De cualquier forma, yo tengo una buena sensación de los jugadores que dan buena respuesta en otras posiciones. Si bien nosotros la prioridad para buscar a Jesús está en la banda derecha o izquierda, o como media punta, yo veo con buenos ojos que haya participado en otra zona de esa buena manera”, apuntó.

