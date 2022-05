Tecatito Corona: ‘Jugar en el Estadio Azteca a veces es difícil’

Jesús Manuel Corona habló sobre las críticas que ha recibido cuando se pone la playera de la Selección Mexicana, en donde destacó que si no haces goles o asistencias empiezan los cuestionamientos.

Pero para Tecatito Corona estas críticas no son malas, pues es un jugador que las acepta porque él también se las hace, pues viene al Tricolor para ayudar al equipo, aunque en las Eliminatorias Mundialistas los dirigidos por Tata Martino no respondieron al 100 por ciento.

“Tal vez por el cierre de la clasificación que tuvimos (fueron los cuestionamientos), porque fue muy apretada, pero obviamente por los números, porque si uno no realiza asistencias o no mete goles lo van a cuestionar. Y está bien porque soy crítico conmigo, no pasa nada. Uno lo que quiere es ayudar a la selección y a su equipo”, comentó el mexicano para Fox Sports.

Además, el futbolista que milita en Sevilla confesó que algunas canchas de las Concacaf son difíciles de jugar, entre ellas la del Estadio Azteca. “Es muy difícil ir a jugar de visitante, jugar a veces en el Azteca es difícil”, añadió.

También confesó qué es lo que falta en los jugadores del Tricolor para poder llegar al quinto partido en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Es lo mental, porque la calidad está ahí, lo hemos visto con partidos históricos que ha hecho la selección y creo que va un poco por ahí”.

Por último, Tecatito Corona habló de Marcelo Flores, a quien conoce poco, pero cree que por su crecimiento deportivo en Inglaterra puede aportar nuevas cosas al equipo.

“Lo conozco poco, pero lo que he visto es diferente, tiene cosas, esperemos y pueda sumar al equipo”, finalizó Jesús Manuel.

