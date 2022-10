Tecatito Corona: No reportará con la Selección Mexicana; Se quedará en Sevilla

Jesús ‘Tecatito’ Corona no reportará con la Selección Mexicana, pues el Sevilla decidió que la recuperación de su futbolista sea a cargo de los médicos del club y no los del Tri. Así lo confirmó el estratega Jorge Sampaoli, quien recientemente llegó al banquillo en sustitución de Julen Lopetegui.

"No tengo comunicación sobre eso, Tecatito es jugador del Sevilla y el área médica es responsable de la recuperación de Tecatito, si el área médica decide que el jugador estará mejor cuidado en su selección, lo determinará el área médica con el club, que es dueño del jugador.

"Hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador tendrá que ver con áreas que no me competen porque el jugador todavía no está en mis manos", sentenció el estratega en conferencia de prensa este viernes.

Raúl Jiménez vive la misma situación que ‘Tecatito’, pero a diferencia del jugador del Sevilla, al ‘Lobo Mexicano’ si le permitieron reportar con el Tri para continuar su recuperación para Qatar 2022 con el cuerpo medico de la Selección Nacional.

