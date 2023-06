Tri Sub 23, con la misión de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos

No hay otro objetivo que la medalla de oro. La Selección Mexicana Sub 23 debutará este miércoles ante República Dominicana en los Juegos Centroamericanos de San Salvador donde tienen la obligación de volver a casa con el metal dorado colgado y Gerardo Espinoza, entrenador del combinado azteca es consciente que no se aceptará un resultado diferente.

“Tenemos que ganar la medalla de oro, es lo principal. Queremos que México siga siendo importante en futbol y desde estas categorías. Los jugadores han tenido una gran preparación, muchos ya participan en Primera División. El ganar la medalla de oro les da jerarquía y plusvalía", aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Respecto a la generación que no logró conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos del próximo año en París, el estratega afirmó que uno de sus objetivos es poner en lo más alto de la zona a la selección en esta categoría.

"Trabajar en Selección Nacional de México es dar lo mejor de ti, siempre estar dispuesto ayudar a la gente de tu alrededor, ser positivo y ayudar a que México eleve su categoría. Sé que han sido difíciles los procesos anteriores y también en otras categorías, ahora se necesita trabajar mucho para seguir elevando el fútbol mexicano", confirmó.

"Una de mis tareas en esta categoría es preparar a los jugadores y darles exposición, que tengan minutos internacionales para elevar su nivel rumbo a Selección Mayor. Hay muchos jugadores que son de la Liga de Expansión, también tienen calidad y son opción, por eso hoy contamos con ellos", finalizó Gerardo Espinoza.

