Juan Carlos Medina, ex de América y Atlas, asegura que extraña que Chivas esté en las Finales

En una entrevista para Claro Sports, Juan Carlos Medina, exjugador de Atlas y América, aseguró que a la Fase Final de la Liga MX le hace falta la presencia de Chivas, pues desde su último campeonato de liga en 2017, el equipo rojiblanco ha visto cómo sus dos máximos rivales han conseguido el éxito en varias ocasiones.

Medina presente en un juego de leyendas del Clásico Tapatío ı Imago7

"Siempre me ha gustado respetar"

A pesar de haber jugado para los históricos rivales de Chivas a lo largo de su carrera, Juan Carlos Medina asegura que no ver al Rebaño competir en la Fase Final es un tema complicado para el futbol mexicano: "Sería padre ver a una institución como Chivas con su historia y su grandeza competir en Fase Final", declaró el exjugador rojinegro.

"Siempre me ha gustado respetar, no me voy a burlar, al contrario, a nosotros que somos gente de futbol quisiéramos ver a los mejores equipos en la Liguilla", agregó. Medina reafirmó la idea de que ahora en su etapa como aficionado, él prefiere ver "las mejores finales de Liga MX", refiriéndose de nuevo a la ausencia del cuadro tapatío, destacando también los nombres de Rayados, Tigres, Cruz Azul o Necaxa que han venido haciendo un buen trabajo.

Juan Carlos Medina fue campeón con América en 2013 ı Imago7

Trayectoria en rivales de Guadalajara

Juan Carlos Medina debutó en Atlas en el 2003, posteriormente yendo a jugar a América, en donde tuvo varias etapas. También fue parte de las filas de Monterrey, San Luis, Lobos BUAP y Tijuana, club en el que se retiró. Su palmarés consta de dos títulos de Liga MX; el primero jugando para Rayados en el Apertura 2009; el segundo y último, en el Clausura 2013 la Final jugada ante Cruz Azul.

Medina enfrentando a 'Pàjaro' Benítez de Toluca ı Imago7

