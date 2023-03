Clásico Nacional: América vs Chivas, se 'calienta'

Semana especial, semana de Clásico Nacional. Como pocas veces, Chivas y América llegarán en gran momento al choque más esperado por las aficiones, ambos en el Top 5 del torneo, como cuarto y quinto, respectivamente, y sólo una derrota en sus últimos cinco juegos, lo que augura un partido lleno de emociones.

Si faltara algo para aderezar, el Clásico ya dejó palabras picantes, pues después de las declaraciones de Víctor Guzmán donde aseguró que América pagaría los platos rotos en el Clásico, tras su derrota ante Puebla, Richard Sánchez, volante paraguayo de las Águilas, respondió argumentando que ellos hablarán en la cancha.

"Yo no me dedico a hablar de eso, ellos que empiecen a tirar mierda, a decir lo que quieran, nosotros sabemos que es un Clásico, pero no nos gusta estar hablando de eso, a nosotros nos gusta hablar dentro de la cancha, estamos preocupados como un Clásico normal, vamos a ir a ganar", declaró el guaraní.

Asimismo, Richard destacó que las Águilas son el equipo más grande de México y que más que estar preocupados por enfrentar al Rebaño, piensan en el título.

"Sabemos que somos el equipo más grande de México, se habla día a día, pero nosotros estamos enfocados en nosotros, sabemos que tenemos que ganar como sea la 14 y darle eso a la afición", afirmó.

Guadalajara se llevó un duro descalabro en Puebla, por lo que a su salida del Estadio Cuauhtémoc, el 'Pocho' advirtió que se desquitarán con los de Coapa.

"Estoy ansioso de jugar cada partido, cada que el entrenador me necesite, a eso vine. Ahora a enfrentar de la mejor manera al América, no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar", dijo Guzmán al término del encuentro.

